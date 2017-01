JLo en Drake feesten samen tijdens nieuwjaar

LAS VEGAS - Jennifer Lopez heeft rapper Drake verrast met een bezoek aan zijn concert tijdens nieuwjaar in Las Vegas. Het stel is daarna samen op stap gegaan. Dat meldt E! News.

Door ANP - 2-1-2017, 3:02 (Update 2-1-2017, 3:02)

Drake gaf een concert in de nachtclub Hakkasan in Las Vegas. Lopez had haar geplande concert in nachtclub E11even in Miami afgezegd en verscheen verrassend in de VIP-ruimte in Hakkasan.

Er gaan al weken geruchten dat de twee een relatie hebben sinds ze een foto samen op Instagram plaatsten waar ze elkaar knuffelen. Ook verscheen met kerst een Snapchat waarop de twee elkaar een dikke zoen geven. Het stel heeft nog niet gereageerd op de geruchten.

JLo en Drake verlieten rond half drie 's nachts de nachtclub via de artiestenuitgang en liepen volgens bronnen hand in hand. Beveiligers van de nachtclub hielden bezoekers op afstand zodat er geen foto's van het stel konden worden genomen.