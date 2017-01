Twitter van vriend George Michael gehackt

LONDEN - De Twitteraccount van Fadi Fawaz, de vriend van de overleden zanger George Michael, is gehackt. Dat bevestigt Fawaz aan het Britse dagblad The Daily Mirror.

Door ANP - 2-1-2017, 3:10 (Update 2-1-2017, 3:10)

Vanaf de account van Fawaz werden op nieuwjaarsdag twitterberichten verstuurd met onthullingen. Zo stond er dat George Michael al lange tijd een doodswens had en zelfmoord zou hebben gepleegd. De berichten werden kort na publicatie verwijderd.

"Ik heb die berichten niet verstuurd", benadrukt Fawaz die ook bevestigt dat zijn Twitteraccount om veiligheidsredenen is verwijderd. "Ik ben geschokt over het hele gebeuren op Twitter", aldus Fawaz. "Het is eerlijk gezegd best eng. Ik heb die twitterberichten niet verstuurd, ik werd wakker met het nieuws over de publicatie ervan. Ik ga me hier nu niet zorgen om maken", vervolgt Fawaz.

Doodsoorzaak

Het is nog steeds niet duidelijk waar de 53-jarige Engelse popster George Michael aan is overleden. Het eerste onderzoek naar de doodsoorzaak heeft nog niets opgeleverd en er moet daarom meer worden onderzocht, meldde de Engelse politie vrijdag.

De partner van Michael heeft ook nog geen idee waar de zanger aan is overleden. "Alles wat we kunnen doen is wachten op de resultaten en dan is alles duidelijk", vertelt Fawaz.

Het eindresultaat van het onderzoek zal waarschijnlijk nog weken op zich laten wachten. George Michael overleed op 25 december in zijn woning in Goring-on-Thames, ten westen van Londen. De zanger zou hartproblemen hebben gehad.