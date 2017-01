Andries Knevel herstelt langzaam

ANP Andries Knevel herstelt langzaam

HILVERSUM - EO-coryfee Andries Knevel is aan de beterende hand. ''Mijn herstel verloopt langzaam maar gestaag'', liet Knevel maandag op Twitter weten.

Door ANP - 2-1-2017, 14:46 (Update 2-1-2017, 14:46)

De EO-presentator herstelt van een dubbele longontsteking die het gevolg was van een legionellabesmetting die hij had opgelopen in het buitenland.

Begin december kwam hij weer thuis na een ziekenhuisverblijf van een maand, waarvan hij 21 dagen op de intensive care lag. Het is nog onbekend wanneer hij weer radio- en televisieprogramma's kan presenteren.