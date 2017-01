Everon stopt met onderbroekenlijn

AMSTERDAM - Everon Jackson Hooi zet een punt achter zijn eigen onderbroekenlijn. In goed overleg met de andere aandeelhouder heeft de Goede tijden, slechte tijden-acteur besloten om uit de onderneming te stappen, laat hij weten via Twitter.

Door ANP - 2-1-2017, 19:52 (Update 2-1-2017, 19:52)

"Na ruim anderhalf jaar hebben we besloten om Bolas te verlaten. Het was een fantastische ervaring, we hebben hele mooie dingen mogen meemaken en veel geleerd", schrijft Everon. "Ik voel veel dankbaarheid voor alle mensen die ons hebben geholpen om deze droom te mogen realiseren."

Everon is inmiddels alweer bezig met enkele nieuwe plannen. "Mijn ondernemersgeest is zodanig geprikkeld dat ik met nieuwe projecten zal blijven komen", belooft hij.