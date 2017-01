Vriendin inspireert Tim Hofman

AMSTERDAM - Tim Hofman kan altijd bij zijn vriendin Lize terecht voor het nodige advies. De twee sparren regelmatig over elkaars werk en dat levert volgens de BNN-presentator weer inspiratie op.

Door ANP - 2-1-2017, 20:21 (Update 2-1-2017, 20:21)

"Lize en ik kunnen het heel goed vinden en zijn verliefd op elkaar omdat onze hoofden daar een soort kruisbestuiving maken", zei Tim in RTL Boulevard. "Dus dat inspireert ook wel. We zeggen ook veel over elkaars werk. Als zij een nieuw project begint, vraagt ze naar mijn mening. Ik vind het moeilijk om toe te geven maar ik vraag haar ook naar haar mening."

Dat geldt ook voor Tims nieuwe project, zijn dichtbundel Gedichten van de broer van Roos. Het boek, dat verschijnt op 19 januari, is een langgekoesterde wens van de presentator. Vanaf zijn veertiende droomde hij er al van. "Een zelfgeschreven boek, en het liefst poëzie: dat is voor mij echt beyond alles."