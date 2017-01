Arnold Schwarzenegger volgt Donald Trump op

ANP Arnold Schwarzenegger volgt Donald Trump op

LOS ANGELES - Arnold Schwarzenegger maakte maandagavond zijn debuut als presentator op de Amerikaanse televisie. De voormalig gouverneur van Californië nam het stokje over van Donald Trump bij het programma The Apprentice.

Door ANP - 3-1-2017, 4:56 (Update 3-1-2017, 4:56)

In die show, in Nederland uitgezonden onder de naam Trumps Troonopvolger, strijden kandidaten om de titel van beste ondernemer. Donald Trump was presentator en juryvoorzitter van de eerste veertien seizoenen van de realityserie, maar moest daarmee in 2015 stoppen nadat hij bekend had gemaakt dat hij zich kandidaat zou stellen als president van de Verenigde Staten.

Net als de afgelopen zeven seizoenen, doen ook in de serie die de Terminator-ster presenteert beroemdheden mee als kandidaat. Deze reeks zijn dat onder meer Mötley Crüe-zanger Vince Neil, realityster Snooki en zanger Boy George. De acteur en bodybuilder wordt bijgestaan door steeds wisselende juryleden, onder meer Tyra Banks en Jessica Alba.

Fans van The Apprentice waren vooral nieuwsgierig naar de uitspraak waarmee Schwarzenegger de verliezende kandidaten de laan uit zou sturen. Trumps vaste woorden daarvoor, "You're Fired" groeiden uit tot een populaire slogen. Zijn opvolger ging voor een optie die door menigeen al was voorspeld. Hij wees de eerste twee deelnemers de deur met woorden die verwezen naar zijn grote filmsuccessen; "You're Terminated".