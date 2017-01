Paul de Leeuw dacht lang na over tv-show

HILVERSUM - Paul de Leeuw liep al lange tijd rond met het idee voor zijn nieuwe programma Wie steelt mijn show. Daarin zendt hij iedere week vanuit een theater in Nederland uit. Op de bühne komen vervolgens de meest uiteenlopende acts langs.

Door ANP - 3-1-2017, 16:22 (Update 3-1-2017, 16:22)

"Al een paar jaar liep ik rond met het idee om het land in te gaan met een tv-show", aldus Paul. Tijdens zijn laatste theaterprogramma Zingen zolang het duurt, waarin het publiek verzoeknummers kon indienen, vielen langzamerhand de puzzelstukjes in elkaar. "En toen ik tijdens amateur night in het Apollo Theatre in New York was, viel alles samen. Daar schitteren talenten van over de hele wereld, het publiek mag reageren en er is een applausmeter. Zoiets gaat het worden."

Wie steelt mijn show is zaterdag voor het eerst te zien op NPO 1. Het programma wordt uitgezonden vanuit theaters in Doetinchem, Assen, Rijswijk, Rotterdam en Drachten.