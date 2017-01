Ellen DeGeneres skipt optreden gospelzangeres

LOS ANGELES - Kim Burrell is niet meer welkom in de Ellen DeGeneres Show. De gospelzangeres zou dinsdag eigenlijk optreden in het programma maar hoeft niet meer te komen vanwege anti-homo-uitspraken die ze recent deed in een kerk in Houston. Beelden van de preek gaan sinds maandag over internet.

Door ANP - 3-1-2017, 21:45 (Update 3-1-2017, 21:45)

"Voor diegenen die het vragen: Kim Burrell komt niet in mijn show", twitterde DeGeneres, die zelf homoseksueel is.

Pharrell Williams die in de show samen met Burrell een nummer uit de film Hidden Figures zou zingen, reageerde via Instagram. "Ik veroordeel elke haatspeech van welke aard dan ook. Daar is op deze wereld geen plaats voor", schreef hij. Ook twee andere actrices uit Hidden Figures namen afstand van Burrells preek.

Williams treedt nu alleen op.