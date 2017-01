Charles Manson opgenomen in ziekenhuis

LOS ANGELES - Charles Manson, die onder meer Roman Polanski's hoogzwangere vrouw Sharon Tate liet vermoorden, is ernstig ziek. De beruchte sekteleider (82) is volgens de Los Angeles Times overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt van de gevangenis waarin hij al decennia verblijft.

Door ANP - 4-1-2017, 3:14 (Update 4-1-2017, 3:14)

Manson overtuigde de leden van zijn Manson Family er in de jaren 60 van dat er een apocalyptische rassenoorlog zou uitbreken. Hij dacht daar aanwijzingen voor te vinden in songteksten van de Beatles, voornamelijk in het nummer Helter Skelter en gaf zijn theorie daarom die naam. Uiteindelijk wist hij zijn voornamelijk vrouwelijke volgelingen ertoe te zetten zeven mensen te vermoorden.

Vier leden van de Family onder wie Manson werden in 1971 ter dood veroordeeld, een straf die later werd omgezet tot levenslang. De sekteleider vroeg twaalf keer tevergeefs vervroegde vrijlating aan. Een woordvoerder van de gevangenis weigerde dinsdagmiddag lokale tijd informatie te geven over de toestand van Manson. De inrichting bevestigde op dat moment wel dat de crimineel nog in leven was.