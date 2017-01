Peter van der Vorst schiet te hulp na ongeluk

ABCOUDE - Peter van der Vorst heeft woensdagmiddag eerste hulp gegeven toen hij getuige was van een auto-ongeluk in Abcoude. De televisiepresentator zag voor zijn ogen twee auto's op elkaar klappen en aarzelde niet om de slachtoffers te helpen, weet de lokale nieuwssite 0297.nl.

Door ANP - 4-1-2017, 19:39 (Update 4-1-2017, 19:39)

Een rode cabrio sloeg over de kop nadat de bestuurder onterecht voorrang had genomen en tegen een zwarte auto was gebotst. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht.