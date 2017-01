'Carpool Karaoke succes door George Michael' [video]

NEW YORK - Carpool Karaoke was nooit een succes geworden als George Michael niet had gefigureerd in een vroege versie van het populaire The Late Late Show-programmaonderdeel. Dat zei talkshowhost James Corden dinsdag in zijn programma. Volgens hem wilden in eerste instantie maar weinig artiesten meedoen.

Door ANP - 4-1-2017, 20:17 (Update 4-1-2017, 21:02)

De vorige maand overleden George inspireerde James om Carpool Karaoke op te zetten toen hij presentator van The Late Late Show werd in 2015. Vier jaar eerder zetten de twee de basis voor de filmpjes in een sketch voor het Britse liefdadigheidsevenement Red Nose Day.

"Toen we met de show begonnen, probeerden we mensen in Carpool Karaoke te krijgen. Er wilden echter maar weinig artiesten meedoen", aldus Corden.

"We stuurden bij de uitnodigingen ook het fragment van mij en George en toen we bij Mariah Carey uitkwamen was zij de eerste die ja zei. Ze stelde: als George het leuk vond, dan vind ik dat ook."

"Persoonlijk hebben wij hier bij de show veel aan hem te danken", besloot Corden zijn emotionele betoog. "George, we zullen je enorm missen."

