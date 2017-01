'Carrie Fisher al gecremeerd'

LOS ANGELES - De crematie van de vorige week overleden actrice Carrie Fisher is al achter de rug. Dat zeggen bronnen binnen de familie tegen Entertainment Tonight.

Door ANP - 4-1-2017, 21:13 (Update 4-1-2017, 21:13)

Een besloten herdenkingsceremonie volgt donderdag, vrijdag vindt de begrafenis van Fishers moeder Debbie Reynolds plaats op Forest Lawn even buiten Los Angeles. Samen met haar wordt ook een deel van Fishers as begraven, aldus de ingewijde. Een publieke afscheidsceremonie voor de twee Hollywoodsterren volgt waarschijnlijk pas over enkele maanden.

Ondertussen worden de resultaten van de autopsie op het lichaam van Fisher voorlopig geheim gehouden vanwege veiligheidsredenen. Dat heeft de lijkschouwer bevestigd tegenover de entertainmentsite. Dergelijke maatregelen worden vaker ingesteld na de dood van beroemdheden, zoals eerder na het overlijden van Michael Jackson en Whitney Houston.