Vaste kern Moordvrouw verwelkomt verandering

HILVERSUM - Het nieuwe seizoen van Moordvrouw rond rechercheur Fenna Kremer (Wendy van Dijk) gaat binnenkort van start met een aantal nieuwe acteurs. Zo doet korpschef Dries van Zijverden, gespeeld door Ali Ben Horsting, zijn intrede. Hij vervangt de vertrokken Carla Vreeswijk (Renée Soutendijk). En ook Porgy Franssen heeft de serie verlaten, doordat zijn personage, politiepsycholoog Menno de Waard, in de vorige serie werd vermoord.

Door ANP - 5-1-2017, 7:51 (Update 5-1-2017, 7:51)

Thijs Römer, alias rechercheur Evert Numan, is blij met de veranderingen. "De verhoudingen verschuiven daardoor. Van Zijverden komt op een verkwikkende manier tussen Evert en Fenna in te staan. Evert voelt zich wel even ongemakkelijk bij de nieuwe baas, die meer fysiek contact maakt en minder streng is dan Carla. Hij denkt dat hij een klap krijgt als Van Zijverden een hand optilt, maar die wil hem enkel een aai over de bol geven", zegt de acteur in De Telegraaf.

Hoewel hij de nieuwe impuls toejuicht, ziet Römer een vertrek van Wendy van Dijk of hemzelf niet zitten. "Dan is het wel klaar." Ook Wendy van Dijk hecht veel waarde aan de vaste kern van de serie. "In principe kan iedereen eruit, maar Thijs, Fockeline (Ouwerkerk), Achmed (Akkabi) en ik vormen zo'n hecht team dat ik het me nauwelijks kan voorstellen. En aan het einde van dit seizoen zitten zoveel nieuwe elementen dat er voor ons allemaal nog voldoende mogelijkheden zijn in een potentiële zevende reeks."