Koolhoven verrast door heftige reacties film

ANP Koolhoven verrast door heftige reacties film

AMSTERDAM - Regisseur Martin Koolhoven is zeer verrast door alle heftige reacties die de voorvertoningen van zijn nieuwe film Brimstone losmaken bij het Nederlandse publiek. Na premières op een aantal internationale festivals is Nederland het eerste land waar de western over een demonische priester (Guy Pearce) die het op een onschuldige vrouw gemunt heeft, in de bioscopen te zien is.

Door ANP - 5-1-2017, 10:28 (Update 5-1-2017, 10:28)

"Je spreekt wel vaker mensen die je vertellen dat ze van Oorlogswinter of Het schnitzelparadijs hebben genoten", vertelt hij. "Maar bij de previews komen mensen echt geëmotioneerd de zaal uit en klampen mij aan om te zeggen dat ze nooit zo geraakt zijn door een film. Ik voel me af en toe bijna gegeneerd." In Venetië en Toronto werd Brimstone door de critici overwegend positief ontvangen. "Maar dit zijn de eerste reacties die ik krijg van gewone bioscoopgangers."

Er zijn overigens ook mensen die weglopen uit de film. "Dat ging om een man die het emotioneel allemaal niet meer aankon. Maar zijn vrouw bleef zitten - die wilde weten hoe het verhaal afliep. Hij bood me nog wel een biertje aan tijdens het wachten." De regisseur is heel actief op Twitter, waar hij veel reacties op de film krijgt naar aanleiding van de diverse voorvertoningen de afgelopen week. "Dat is hartstikke leuk en als ze mij direct aanspreken geef ik ook meestal een reactie. Ik vind het leuk als mensen oprecht geïnteresseerd zijn."

Een veelgestelde vraag is of de gruwelijke praktijken die Koolhoven in zijn western schetst op waarheid zijn geïnspireerd. "Brimstone gaat over wat religie met mensen kan doen, en welke invloed dat in de negentiende eeuw op vrouwen had. Het verhaal is niet waargebeurd, maar alles wat ik toon had wel echt gebeurd kunnen zijn. Zo heftig was die wereld, ja." Brimstone is vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen te zien.