Ray J: dood Whitney Houston mijn schuld

LONDEN - Ray J gelooft dat hij schuldig is aan de dood van zijn ex Whitney Houston. Volgens de zanger en acteur had hij er voor haar moeten zijn.

Door ANP - 5-1-2017, 19:53 (Update 5-1-2017, 19:53)

"Niemand kan het uitleggen, maar het was mijn fout", zei Ray J donderdag in Celebrity Big Brother zonder verdere details te geven. "Alles wat er is gebeurd, het is allemaal mijn fout. Ik was er niet."

Ray J had in de jaren voor de dood van Whitney, op 11 februari alweer vijf jaar geleden, een relatie met haar. De zangeres werd dood gevonden in het bad in haar hotelkamer in Beverly Hills. Volgens de lijkschouwer stierf ze door verdrinking, waarbij hartproblemen en het gebruik van cocaïne een rol speelden.

Leolah Brown, de zus van Whitney's ex Bobby Brown, gaf Ray J al eens de schuld van Whitney's overlijden. Volgens haar had de zanger Whitney cocaïne gegeven. Ray J zei eerder dat hij niet wist dat ze weer aan de drugs was.