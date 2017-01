Star Wars-overleg na dood Carrie Fisher

ANP Star Wars-overleg na dood Carrie Fisher

LOS ANGELES - De makers van de komende Star Wars-films zitten met een probleem nu Carrie Fisher er niet meer is. De actrice moest nog twee belangrijke scènes filmen voor Episode VIII en Episode IX, zeggen insiders tegen The Hollywood Reporter.

Door ANP - 5-1-2017, 21:26 (Update 5-1-2017, 21:26)

De scriptmakers bespreken volgende week in Los Angeles wat de opties zijn. Zo kunnen mogelijk al eerder opgenomen beelden of een animatie worden gebruikt. In tegenstelling tot andere films waarin acteurs tijdens de opnames overleden, zoals Paul Walker bij Furious 7, hebben de makers nog even de tijd. Episode VIII staat voor december 2017 gepland en Episode IX moet in 2019 uitkomen.

Carrie Fisher overleed vorige week op 60-jarige leeftijd na een hartaanval. Ze speelde in Star Wars de rol van prinses Leia.