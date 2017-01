Plannen voor remake van Charmed

LOS ANGELES - Aan het recyclen van oude televisieseries komt voorlopig nog geen einde. Charmed is de volgende die een remake krijgt, zo melden Amerikaanse media. De zender The CW heeft een pilotaflevering besteld met een nieuwe cast.

Door ANP - 5-1-2017, 21:51 (Update 5-1-2017, 21:51)

De nieuwe versie draait om drie heksen die hun krachten bundelen tegen het kwaad in 1976, in een regio in het noordoosten van de Verenigde Staten. Het script wordt geschreven door Jessica O'Toole en Amy Rardin. Jennie Snyder Urman is aan het project verbonden als producer.

De originele Charmed liep van 1998 tot 2006 en betekende de doorbraak van actrices Alyssa Milano, Holly Marie Combs, Shannen Doherty en Rose McGowan. Al langer deden geruchten de ronde over een remake van de serie.

De afgelopen jaren kregen verschillende series en films een nieuw leven. Zo kwamen er remakes van onder meer Lethal Weapon, The Exorcist en Full House.