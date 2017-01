Broadway eert overleden Fisher en Reynolds

NEW YORK - De theaters op Broadway staan vrijdagavond allemaal kort stil bij het heengaan van actrices Carrie Fisher en Debbie Reynolds. Alle lichten worden een minuut lang gedoofd, weet The Hollywood Reporter.

Door ANP - 5-1-2017, 22:27 (Update 5-1-2017, 22:27)

Carrie en Debbie maakten beiden hun Broadway-debuut in de musicalkomedie Irene in 1973. Daarna stonden ze naast hun filmwerkzaamheden nog jarenlang op de planken in New York.

Debbie overleed vorige week woensdag op 84-jarige leeftijd, een dag na haar dochter. Carrie werd 60 jaar. De uitvaart van Debbie vindt vrijdag plaats. De crematie van Carrie is naar verluidt al achter de rug.