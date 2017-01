Fifth Harmony deelt eerste foto zonder Camila

ANP Fifth Harmony deelt eerste foto zonder Camila

LOS ANGELES - Meidengroep Fifth Harmony heeft definitief nog maar vier leden. De band twitterde donderdag voor het eerst een foto van de groep zonder Camila Cabello.

Door ANP - 6-1-2017, 3:08 (Update 6-1-2017, 3:08)

Op de foto staan de vier bandleden afgebeeld in felrode kleding en met rode lippenstift. "Tweeduizendzeventien", schreven Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane en Lauren Jauregui bij de foto.

De 19-jarige Camila Cabello zei de band vaarwel op 19 december 2016. Volgens de overige leden was het vertrek onaangekondigd en onverwacht, al was er wel al enige tijd sprake van spanningen tussen Cabello en de andere meiden.

"Na vier en een half jaar samen zijn we via onze vertegenwoordigers geinformeerd dat Camila besloten heeft Fifth Harmony te verlaten", schreef de band in een verklaring. "We wensen haar het beste toe", vervolgt de verklaring, waarna de overgebleven leden hun fans bedankten voor de jarenlange steun.