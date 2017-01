Carice blijft nog even in bubbel met Monte

ANP Carice blijft nog even in bubbel met Monte

ROTTERDAM - Carice van Houten heeft nog geen idee hoe 2017 er voor haar uit gaat zien. “Ik zit nu nog in een bubbel als jonge moeder met slaaptekort”, zegt de actrice die vijf maanden geleden beviel van zoontje Monte in het AD.

Door ANP - 6-1-2017, 7:50 (Update 6-1-2017, 7:50)

Voorlopig blijft Carice met Monte in Australië, het thuisland van haar partner Guy Pearce. De première van Brimstone, maandag, mist ze dus. “Ik wil niet te veel reizen met mijn zoontje. Ik wil hem in deze eerste periode van zijn leven zo veel mogelijk stabiliteit geven.”

Definitief knopen doorhakken over haar toekomst doet Carice niet nu ze nog in haar bubbel zit. “Het is veel te moeilijk om allerlei beslissingen over mijn toekomstige verblijfplaats en carrière te nemen.”

Carice merkt dat de komst van Monte effect heeft op haar acteercarrière. “Nu pas heb ik het gevoel dat ik moederrollen echt kan spelen. Ik voelde me vroeger soms een fraudeur in een moedervertolking omdat ik het moederschap toen niet aan den lijve had ondervonden. Na mijn bevalling zijn er bij mij heel andere emoties losgekomen, waar ik destijds geen weet van had.”