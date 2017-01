All I Want for Christmas weer recordboeken in

ANP All I Want for Christmas weer recordboeken in

AMSTELVEEN - All I Want for Christmas is You blijft de records aaneen rijgen. Een week nadat de plaat van Mariah Carey de boeken in ging als single met langste aanloop naar de nummer 1-positie, dondert de kerstklassieker deze week als een baksteen uit de Single Top 100. Nooit eerder viel een plaat vanaf nummer 1 uit de lijst.

Door ANP - 6-1-2017, 16:10 (Update 6-1-2017, 16:10)

Mariah steeg vorige week dankzij de enorme aantallen streams en downloads tijdens de kerst in haar vijftigste week naar de toppositie. De single uit 1994 verpletterde daarmee het oude record van Adele, die met Make You Feel My Love 22 weken nodig had om de top te bereiken.

Traditiegetrouw vallen de kerstsingles in de eerste week van het jaar allemaal uit de lijst. Dit jaar zijn dat er maar liefst 31. Mariah is de eerste artiest die vanaf de bovenste positie de lijst verlaat. Het record stond tot dusver op naam van René Froger. Zijn EK-versie van Bloed, zweet en tranen tuimelde na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK in 2008 van plaats twee uit de lijst.