Art Rooijakkers vergelijkt baby met De Mol

ANP Art Rooijakkers vergelijkt baby met De Mol

HILVERSUM - Art Rooijakkers heeft lang zijn mond moeten houden over de zwangerschap van zijn vriendin Andrea, maar de presentator van Wie is de Mol? is het wel gewend om een geheim te bewaren. ''Het klinkt misschien gek, maar ik vergelijk het een beetje met de aanstaande bevalling van mijn vriendin. Ook dat moest ik een tijdlang geheimhouden'', vertelt Art aan het AD.

Door ANP - 7-1-2017, 9:12 (Update 7-1-2017, 9:12)

En dan is vervolgens de vraag of het een mooie, gezonde baby wordt of dat het er niet helemaal goed uitgevouwen uitkomt. We showen ons persoonlijke geheim straks ineens aan de buitenwereld. Ja, dat is toch wel spannend.''

Vorige maand werd bekend dat de vriendin van Art in verwachting is van een tweeling. "Ik besef het eigenlijk totáál niet. Ik zie een buik steeds groter worden en ik blader door wat babyboeken. Meer kan ik niet doen. Andrea doet letterlijk alle heavy lifting. Ik ben ook niet zo nerveus. Mensen roepen: 'wat heftig zeg, een tweeling!' Dat was in het begin ook wel even mijn gedachte, maar ik weet niet hoe het is om maar één kind te krijgen.''

Art voorziet geen probleem het aanstaande vaderschap te combineren met de volgende opnames van Wie is de Mol?. "Als alles volgens plan verloopt, kan ik zowel de bevalling meemaken als gewoon weer presenteren", zegt Art.