ANP Beroemdheden zwaaien Barack Obama uit

WASHINGTON - De Amerikaanse president Barack Obama is aan zijn laatste weken in het Witte Huis bezig en in Washington D.C. is vrijdag een besloten afscheidsfeest gehouden. Volgens Variety stonden er een hoop beroemdheden op de gastenlijst. Zo kwamen Paul McCartney, Meryl Streep en George Clooney opdraven.

Door ANP - 7-1-2017, 9:14 (Update 7-1-2017, 9:14)

In de ambtswoning van de Amerikaanse president en first lady Michelle Obama was een drukte van belang. Naast de bovengenoemde gasten waren ook onder anderen Bradley Cooper, John Legend, Steven Spielberg, Chris Rock, Robert De Niro en Lena Dunham van de partij. Heel verrassend is de lijst met namen overigens niet. Veel van de beroemdheden hebben in het verleden een keer aan de campagnes van Obama gedoneerd.

Volgens Variety is het afscheidsfeest door Obama op persoonlijke titel georganiseerd. Dat deed hij in het verleden wel vaker en in die gevallen betaalde hij zelf de rekening.

Obama wordt op 20 januari afgelost door Donald Trump. De Republikeinse miljardair heeft toegezegd het bij zijn aantreden bij een korte speech te houden. En er lijken ook niet veel beroemdheden naar de inauguratie te komen. Trump zou de nodige moeite hebben met het vinden van celebs die bereid zijn op te treden voor de aantredende president.