Karen Damen maakt acteerdebuut in theater

ANP Karen Damen maakt acteerdebuut in theater

ANTWERPEN - Voormalig K3-zangeres Karen Damen staat deze maand in het theater. Ze acteert in het stuk Blind Date dat de hele maand te zien is in het Fakkeltheater in Antwerpen. Het stuk is gebaseerd op het gelijknamige datingprogramma dat jarenlang in Vlaanderen werd uitgezonden.

Door ANP - 7-1-2017, 16:35 (Update 7-1-2017, 16:35)

Karen is de enige vrouw in het stuk, want de rest van de cast bestaat uit Kürt Rogiers, Peter Van Asbroeck, Manou Kersting en Aron Wade. In Blind Date maakt Karen haar theaterdebuut. ''Ik vond het fantastisch'', zegt Karen na afloop van de première. "Ik heb echt genoten. We hadden afgelopen week al try-outs gedaan, maar het premièrepubliek is vaak net iets kritischer en er zit veel pers in de zaal. Ik heb heel duidelijk gezien en gevoeld dat de mensen enthousiast waren. Ik heb nu een heel gerust gevoel'', vertelde Karen aan Het Laatste Nieuws.

Ze presteert naar eigen zeggen beter met publiek dan tijdens de repetities. Karen: "Als er volk zit, steek je een tandje bij. Zo simpel is dat. Bij repetities ben ik lui. Waarom al die moeite doen, als er niemand in de zaal zit? Ik zal er wel staan, als het moet. Waarmee ik niet zeg dat het dan goéd is. Wel dat ik alles zal geven. Ik schreeuw al maanden en jaren met een grote 'teut' van de daken dat ik kan acteren. Nu nog bewijzen."

Onlangs trad Karen op Ibiza in het huwelijk met haar vriend Anthony, na een verloving van acht jaar. Over hun eerste date zegt ze: ''Ik had echt teveel gedronken, omdat ik anders niet durfde. En ik ben blij dat ik genoeg gedronken heb om het wel te durven."