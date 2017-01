'Peter Jan Rens trouwt Virginia op Tenerife'

AMSTERDAM - Peter Jan Rens en Virigina van Eck trouwen dinsdag 17 januari op Tenerife. Volgens De Telegraaf heeft de productiemaatschappij van hun reallifesoap Doen ze 't of doen ze 't niet? alle voorbereidingen voor de ceremonie al getroffen.

Door ANP - 8-1-2017, 10:02 (Update 8-1-2017, 10:02)

De locatie wordt voor de buitenwereld afgesloten, want beelden van de huwelijksplechtigheid zijn exclusief voor de realityserie van RTL5.

Peter Jan (66) vroeg zijn vriendin Virginia eind november ten huwelijk tijdens een optreden van Django Wagner. Dat is dinsdag te zien in de tweede aflevering van de realityserie. Omdat het stel al in januari wil trouwen, moet er in korte tijd een hoop geregeld worden. Virigina gaat op zoek naar een trouwjurk en begint met een streng dieet.