ANP Hollywood wil remake van film Toni Erdmann

LOS ANGELES - De Duitse tragikomedie Toni Erdmann, waarin actrice Hadewych Minis een bijrol speelt, krijgt mogelijk een Amerikaanse remake. Dit meldt Bild. Toni Erdmann maakt zondagavond kans op een Golden Globe en is dit jaar eveneens de Duitse inzending voor de Oscars.

Door ANP - 8-1-2017, 10:29 (Update 8-1-2017, 10:29)

Regisseur Maren Ade staat open voor een Amerikaanse versie van Toni Erdmann. ''Dit heeft geen invloed op het origineel'', zegt ze tegen het tijdschrift Total Film. ''Ze zouden het verhaal kunnen inkorten en er een pure komedie van kunnen maken. Ik zou niet degene zijn om dat te maken. Ik ben blij dat ik mijn film heb voltooid. Het duurde vijfenhalf jaar om de film te schrijven en te draaien."

De bitterzoete tragikomedie vertelt over een vader die tijdens een spontaan bezoek aan zijn dochter, die in het buitenland werkt, merkt hoe ongelukkig zij is. Hij besluit haar te helpen door met zijn alter ego Toni Erdmann haar leven op een positieve manier te gaan ontregelen.

In de jacht om een Golden Globe neemt Toni Erdmann het zondagavond in Beverly Hills op tegen de Franse film Elle van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven.