ANP Zangeres Halsey onder het mes

LOS ANGELES - De Amerikaanse zangeres Halsey ligt in het ziekenhuis. Ze lijdt aan de chronische ziekte endometriose en onderging hiervoor meerdere operaties, schrijft ze vanuit het ziekenhuisbed op Instagram.

Door ANP - 8-1-2017, 11:43 (Update 8-1-2017, 11:43)

Endometriose is een aandoening waarbij baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder raakt, wat veel pijnklachten veroorzaakt. In 2015 kreeg Hasley deze diagnose te horen. "De meesten van mijn volgers of de mensen die er zelf onder lijden, weten dat het geestelijk en fysiek uiterst vermoeiend en pijnlijk kan zijn. Eerlijk gezegd crepeer ik van de pijn, want ik onderging vandaag een behoorlijke cocktail van behandelingen", stelt ze haar fans op de hoogte.

Halsey vervolgt: "Maar ik ben herstellende en ik denk aan iedereen die me kracht en uithoudingsvermogen geeft en het vermogen om dit te doorstaan. Als je lijdt aan chronische pijn of een slopende ziekte, weet dan dat ik dat ik de balans wist te vinden tussen een wild leven en mijn behandeling en ik hoop diep in mijn hart dat jij dat ook kunt. Ik zal een aantal dagen van de radar zijn, maar weet dat ik ook op de momenten dat ik offline ben aan je denk."