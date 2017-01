Grunberg geeft rondje aan Volkskrantlezers

ANP Grunberg geeft rondje aan Volkskrantlezers

AMSTERDAM - Arnon Grunberg houdt woord. De schrijver organiseerde zondag een borrelavond voor zo'n 1000 lezers van de Volkskrant in het Amsterdamse hotel Americain. De schrijver voorspelde vorig jaar dat Hillary Clinton de Amerikaanse verkiezingen zou winnen. Zo niet, schreef Grunberg in zijn column, dan beloofde hij om duizend lezers van de Volkskrant op wodka en wijn te trakteren.

Door ANP - 8-1-2017, 16:42 (Update 8-1-2017, 16:42)

Na de verkiezingen bleek dat niet Hillary maar Donald Trump de verkiezingen had gewonnen en schreef hij dat hij zijn belofte zou nakomen: "Laten we een avond in januari 2017 organiseren". Lezers konden zich via een mailadres aanmelden. Binnen een paar uur was de limiet van duizend aanmeldingen al overschreden.

Volgens de Volkskrant vreest Grunberg dat hij de kosten van de avond voor eigen rekening moet nemen, al hoopt hij dat 'de Volkskrant iets kan bijdragen als het echt uit de hand loopt.'