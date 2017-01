Hugh Grant: 'Werken met Streep intimiderend'

LOS ANGELES - Hugh Grant gaf het schoorvoetend toe: samenwerken met Meryl Streep is enigszins intimiderend. Dat vertelde de Britse acteur op de rode loper voorafgaand aan de uitreiking van de Golden Globes in Los Angeles.

Door ANP - 9-1-2017, 2:30 (Update 9-1-2017, 2:30)

De acteur speelt samen met Streep in de film Florence Foster Jenkins. De film over het leven van de Amerikaanse socialite is genomineerd voor een Golden Globe in de categorie beste speelfilm. "De legende Meryl Streep is intimiderend. Ik was daar best bang voor", geeft Grant toe. "Ze is een fantastische vrouw maar haar acteerwerk kan best beangstigend zijn omdat ze zoveel talent met zich meebrengt", vervolgt Grant.

Volgens de acteur kruipt Streep op een intense manier in haar rol en blijft daar soms emotioneel in hangen. "Als het een trieste scène is, dan is Meryl verdrietig. Een boze scène en Meryl is heel erg boos. Dat is soms moeilijk bij te benen", aldus Grant.

De Brit verklapte ook dat hij de rol in de film Florence Foster Jenkins aannam mede omdat Streep de hoofdrol zou vertolken. "Meryl Streep als je tegenspeelster, dus ik moest het wel doen", zei Grant.