Stallone opent boksscholen in New York

NEW YORK - Wie altijd al met, of juist tegen, Rocky heeft willen boksen krijgt binnenkort de kans in New York. Sylvester Stallone opent dit jaar drie boksscholen in de The Big Apple, dat meldt Page Six.

Door ANP - 9-1-2017, 3:58 (Update 9-1-2017, 3:58)

De 70-jarige Stallone is de belangrijkste investeerder in de boksscholen, die de naam Rumble dragen en waar ook andere sporten worden aangeboden. De bedoeling is dat de boksscholen uitgroeien tot een nieuwe keten van sportscholen.

De eerste Rumble opent binnenkort haar deuren in Manhattan en Stallone zal daarbij aanwezig zijn. De twee andere boksscholen worden gedurende dit jaar geopend in New York. Ook liggen er plannen klaar om uit te breiden naar de Amerikaanse westkust.