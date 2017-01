Netflix ontvangt twee Globes voor The Crown

ANP Netflix ontvangt twee Globes voor The Crown

LOS ANGELES - Netflix heeft in de nacht van zondag op maandag twee Golden Globes in de wacht gesleept voor de dramaserie The Crown. De serie, waarvan dit jaar het eerste seizoen werd uitgezonden, vertelt over het roerige leven van de Britse koningin Elizabeth II.

Door ANP - 9-1-2017, 4:11 (Update 9-1-2017, 4:11)

The Crown sleepte twee grote prijzen in de wacht. De Britse Actrice Claire Foy (32) kreeg het beeldje voor beste vrouwelijke hoofdrol in een serie. En de makers van The Crown mochten de Golden Globe voor de beste dramaserie van het jaar in ontvangst nemen.

Eerder op de avond gingen twee grote prijzen voor beste komedieseries naar Atlanta, over twee broers die het proberen te maken in de rapscene en Black-ish, over een Afro-Amerikaans gezin in de middenklasse. Hoofdrolspeelster Tracee Ellis Ross won de prijs voor beste actrice voor haar rol in Black-ish.

In beide dankwoorden prezen de winnaars het feit dat Hollywood het afgelopen jaar meer oog had voor verhalen van Afro-Amerikanen.