ANP Ryan Gosling draagt Globe op aan schoonbroer

LOS ANGELES - Acteur Ryan Gosling (36) droeg zijn Golden Globe op aan zijn overleden schoonbroer, Juan Carlos Mendes. Ook bedankte hij zijn vrouw, Eva Mendes, voor haar geduld en inzet voor hun gezin terwijl Rosling werkte aan de succesvolle musicalfilm La La Land.

Door ANP - 9-1-2017, 4:26 (Update 9-1-2017, 4:26)

"Terwijl ik aan het zingen en dansen was, de piano speelde en de beste tijd van mijn filmcarrière had was mijn vrouw onze dochter aan het opvoeden. Ze was én zwanger van ons tweede kind en probeerde te zorgen voor haar broer die leed aan kanker", vertelde een geëmotioneerde Gosling.

"Als zij dat niet allemaal had gedaan zodat ik deze ervaring kon hebben dan had hier nu iemand anders gestaan. Dank je lieverd", vervolgde de La La Land-acteur. Gosling en Mendes trouwden met elkaar in 2011 en hebben samen twee dochters.

De broer van Eva Mendes (42), Juan Carlos, overleed in april 2016 na een lange strijd tegen kanker.