Isabelle Huppert wint Golden Globe voor Elle

LOS ANGELS - Actrice Isabelle Huppert heeft heel verrassend in de nacht van zondag op maandag de Golden Globe gewonnen voor haar rol in de thriller Elle van regisseur Paul Verhoeven. Het was de eerste maal dat de 63-jarige actrice genomineerd was. Zij speelt in de film een vrouw die na een verkrachting op zoek gaat naar de dader.

Door ANP - 9-1-2017, 5:07 (Update 9-1-2017, 5:07)

Huppert versloeg hiermee favoriet Natalie Portman, die in Jackie presidentsvrouw Jackie Kennedy vertolkt. De Franse actrice was zeer geëmotioneerd toen ze de prijs in ontvangst mocht nemen. “Dank je Paul, voor wat je bent, en dat je me liet zijn wie ik ben”, aldus Huppert. Verhoeven gaf zijn hoofdrolspeelster een staande ovatie.

Eerder won Verhoeven zelf ook het beeldje voor beste buitenlandse film. Ook deze prijs was onverwacht; de Duitse komedie Toni Erdmann was favoriet. De bekroningen voor Elle lijken een sneer te zijn naar de Oscars. Veel filmkenners en fans maakten zich heel boos dat Elle, dat ingestuurd was als Franse bijdrage, niet op de shortlist belandde.