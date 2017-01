Khloé Kardashian valt 18 kilo af

LOS ANGELES - Khloé Kardashian vertelt op Instagram aan haar volgers hoe ze 18 kilo is afgevallen sinds haar break-up van oud-basketballer Lamar Odom.

Door ANP - 9-1-2017, 5:18 (Update 9-1-2017, 5:18)

De 32-jarige reality-ster plaatse een foto van voor en na haar afvalrace. "Als je me vijf jaar geleden had gevraagd of ik mezelf ooit verliefd en gezond zou zien, een inspiratie voor andere mensen, dan had ik je in je gezicht uitgelachen", schreef Kardashian onder de foto. "Ik? Een dikke meid? Echt niet!", vervolgt ze.

Nu kan ze zich geen leven meer voorstellen zonder sporten en gezond eten. Kardashian liet eerder weten verknocht te zijn geraakt aan de sportschool en sinds de kilo's eraf vliegen is dat alleen nog maar toegenomen. Volgens de reality-ster helpt het haar omgaan met haar verleden en het verwerken van haar moeilijke relatie met haar ex, Lamar Odom.

Odom verliet begin januari een afkickkliniek nadat hij zich vrijwillig had laten opnemen. De oud-basketballer worstelt met een drugs- en alcoholverslaving sinds hij in scheiding ligt met Khloé Kardashian.