ANP Moonlight bij Globes bekroond als beste drama

LOS ANGELES - Het drama Moonlight, over de jeugd van een donkere homoseksuele jongen in een achterstandswijk, is bij de uitreiking van de Golden Globes uitgeroepen tot beste dramafilm van het jaar. Het was de enige prijs die Moonlight won; in de andere vijf categorieën moest de film het afleggen tegen de musical La La Land.

Door ANP - 9-1-2017, 5:25 (Update 9-1-2017, 5:26)

Tijdens de uitreiking van de Golden Globes, de prijzen van de internationale filmpers in Hollywood, werden opvallend veel beeldjes gegeven aan producties over Afro-Amerikaanse personages. TV-show Atlanta, over twee broers die proberen carrière te maken in de rapwereld, won de prijzen voor komedie en beste acteur in een komedieserie. En voor haar rol in de serie Black-ish, over een Afro-Amerikaanse familie, kreeg Tracee Ellis Ross de prijs voor beste actrice.

Het thema diversiteit kwam vaak langs tijdens de uitreiking. Zo spraken de makers van de animatiefilm Zootropolis er over. Maar ook actrices Viola Davis en Meryl Streep ‑die een oeuvreprijs kreeg, beklemtoonden dat diversiteit en tolerantie juist anno 2017 beschermd moeten worden.

Streep haalde hard uit naar aanstaande president Donald Trump en zijn imitatie van een gehandicapte journalist tijdens een van zijn verkiezingsbijeenkomsten. Ze riep de pers op om de vrijheid, waarheid en waardigheid hoog in het vaandel te houden, ook als Trump na 20 januari in het Witte Huis zit.