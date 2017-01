‘Winnen van Globe doet me meer dan ik dacht'

ANP ‘Winnen van Globe doet me meer dan ik dacht'

AMSTERDAM - Editor Job ter Burg, naast Verhoeven de enige andere Nederlander die aan Elle meewerkte, was niet van plan de uitreiking van de Golden Globes te gaan kijken. Maar een voorgevoel adviseerde hem toch wakker te blijven. Hij zag hoe de film twee beeldjes in de wacht sleepte: voor beste buitenlandse film en beste actrice.

Door ANP - 9-1-2017, 6:10 (Update 9-1-2017, 6:10)

“Het is heel raar om opeens stijf van de adrenaline te staan”, vertelt hij lachend. “Dit is vermoedelijk de grootste prijs die een film waar ik aan meegewerkt heb ooit heeft gewonnen. Natuurlijk kan je elke prijs weg relativeren. Maar ik merk dat de winst van de twee Globes mij toch meer doet dan ik had verwacht. Dit is gewoon onvoorstelbaar gaaf.” Er wordt wel eens getwist over de waarde die de Globes hebben in de enorme reeks prijzen die in deze periode worden uitgereikt. “Maar ik vind het gewoon enorm chique dat we nu kunnen zeggen dat we er twee hebben gewonnen. Het is qua prijzen toch een van de twee grote podia die Hollywood heeft.”

Ter Burg heeft kort sms-contact met Verhoeven gehad. “Ik heb hem gefeliciteerd, en ik kreeg een uitroepteken van hem terug. Als je gewonnen hebt, wordt er vermoedelijk van alle kanten aan je getrokken.” De editor had niet verwacht dat Elle in de prijzen zou vallen. “Bij de European Film Awards werden we massaal gepasseerd door Toni Erdmann. En bij de Oscars staat Elle niet eens op de shortlist.” De thriller, over een vrouw die op zoek gaat naar haar verkrachter, is geen gemakkelijke film, erkent hij. “Het is een heel raar, ambigu verhaal. Het is niet heel eenvoudig om je te identificeren met het hoofdpersonage, iets dat voor veel mensen bij het kijken naar een film toch een soort basisvereiste is.”

De Nederlandse editor gaat nu proberen een paar uur te slapen; maandagavond is de Nederlandse première van Brimstone, een andere grote internationale film waar hij recent aan werkte. “Ik weet niet of zo’n prijs echt op mij afstraalt, maar ik heb er natuurlijk wel aan meegewerkt. Misschien dat het mij nieuw werk oplevert, misschien zelfs in Hollywood. Ik zal niet snel weg gaan uit Nederland. Maar ik vind het helemaal niet erg om eens wat meer internationale producties te gaan doen.”