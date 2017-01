Simone Kleinsma wil nog jaren door

AMSTERDAM - Simone Kleinsma vindt het soms moeilijk dat ze ouder wordt. De 58-jarige zangeres en actrice, die dit jaar haar veertigjarig jubileum viert, moet nu accepteren dat ze niet alles meer kan.

Door ANP - 9-1-2017, 7:05 (Update 9-1-2017, 7:05)

"Zonder een zeur te willen zijn: fysiek vind ik het lastig, helemaal omdat mijn hoofd nog zo jong is", zegt Simone maandag in het AD. "Dan sta ik vloekend in het repetitielokaal, als dat been niet meer zo hoog wil. Ik moet dat ook niet meer willen. Het hóéft ook niet meer. Ik kan genoeg op het podium doen waar ik nog wel van geniet."

Simone hoopt dan ook nog lang 'op deze voet' verder te gaan. Haar agenda voor het komend jaar staat alweer bijna vol. "Een mooie musical - er komt iets aan waar ik nog niks over mag zeggen - en ik zou nog wel eens een soloprogramma willen maken. En aankomende maanden speel ik Musicals in Concert - Live on Tour waarvan de repetities deze week starten", somt ze op. "Ik ben nooit zo'n planner geweest, eigenlijk, maar ik vertrouw erop dat ik nog jaren door kan."