Brimstone krijgt première met zwarte loper

AMSTERDAM - De trappen van bioscoop Tuschinski zijn maandag bij de Nederlandse première van de film Brimstone niet bekleed met een rode, maar een zwarte loper. Dat heeft distributeur Paradiso Films maandag bekendgemaakt.

9-1-2017

Regisseur Martin Koolhoven vindt dat deze kleur beter past bij zijn grimmige western dan rood, de kleur die lopers meestal hebben bij filmfeestjes. “Bij een vrolijke Nederlandse romkom is zo’n rode loper wel leuk”, aldus de maker. “Maar Brimstone is een epische westernthriller. Daarbij past de kleur zwart veel beter. Zeker omdat het calvinistische geloof in de film een grote rol speelt.” Bovendien draagt de regisseur eigenlijk altijd zwarte kleren.

Brimstone vertelt over een demonische priester (Guy Pearce) die het gemunt heeft op een onschuldige vrouw (Dakota Fanning). Het is de eerste film van Koolhoven in acht jaar tijd. De western beleefde in het najaar de wereldpremière op het festival van Venetië. Nederland is het eerste land ter wereld waar het gewone publiek de film kan zien.

Voor de première is Fanning overgekomen uit Hollywood. Acteurs Guy Pearce en Carice van Houten zijn niet bij de eerste vertoning. De jonge Britse actrice Emilia Jones is wel bij de première aanwezig, maar zij moet voor het starten van de film de zaal verlaten. Brimstone heeft een filmkeuring van 16 jaar en ouder en daarom is het de jonge ster verboden om de western te kijken. Jones heeft de film overigens al gezien op de wereldpremière in Venetië.