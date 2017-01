Toneelstuk over Moszkowicz krijgt andere naam

MAASTRICHT - De Toneelgroep Maastricht heeft besloten de titel van het toneelstuk Moszkowicz te veranderen. De voorstelling, geïnspireerd op de opkomst en ondergang van strafpleiter Bram Moszkowicz, krijgt nu als naam De advocaat.

Door ANP - 9-1-2017, 10:32 (Update 9-1-2017, 10:32)

Het gezelschap heeft dit besloten na een sommatie van Moszkowicz Advocaten. Het kantoor stelt in de sommatie dat Max Moszkowicz junior de familienaam als merk heeft laten registreren en ernstige bezwaren heeft tegen het gebruik van de naam als titel van het toneelstuk.

“Hoewel ik van mening ben dat Max de geslachtsnaam Moszkowicz niet kan monopoliseren - het toneelstuk gaat immers over zijn oom Bram - heeft Toneelgroep Maastricht uit proceseconomische motieven besloten gevolg te geven aan de sommatie”, laat de advocaat van Toneelgroep Maastricht weten.

De voorstelling wordt geregisseerd door artistiek leider Michel Sluysmans. De hoofdrol wordt gespeeld door Porgy Franssen. De voorstelling gaat op 5 maart in première in Maastricht en is tot half mei te zien in de Nederlandse theaters.