Huub Stapel zingt carnavalshit van regisseur

MAASTRICHT - Filmregisseur Pieter Kuijpers en acteur Huub Stapel hebben samen een carnavalskraker gemaakt. Het nummer Altied Get (Altijd Wat) beleeft maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur de wereldpremière op regionale zender L1. Het lied is voor het eerst te horen in een radioprogramma voor Limburgse muziek.

Door ANP - 9-1-2017, 15:17 (Update 9-1-2017, 15:17)

Daarna is Altied Get beschikbaar op Spotify. “Het hoogst haalbare voor een Limburger is eens in je leven een carnavalslied te schrijven”, legt Van God los-regisseur Kuijpers uit. “Dus heb ik dat geprobeerd. Het pakte best goed uit, en volgens mij was er niemand die het lied beter kon zingen dan Huub.” Het tweetal werkte al eerder samen aan de film Hemel op aarde. “Huub was er meteen voor te porren. Bovendien heeft hij in het verleden al vaker een carnavalshit opgenomen.”

Het nummer werd onlangs opgenomen, in samenwerking met muziekproducent Arno Krabman. “Qua geluid is het lied geïnspireerd op muzikale helden uit de jaren zeventig en tachtig, zoals Normaal, Status Quo en Queen.” Stapel kan overigens tijdens de carnavalsperiode niet optreden met het lied. De 62-jarige acteur heeft vlak na het opnemen van het lied een spier gescheurd en moet zes weken rust houden.