Level 42 en UB40 op Night at the Park

DEN HAAG - Level 42, UB40 en Garland Jeffreys staan op de komende editie van Night at the Park in Den Haag. Het evenement vindt dit jaar plaats op zaterdag 24 juni, de dag voorafgaand aan Parkpop, in het Zuiderpark.

Door ANP - 9-1-2017, 16:15 (Update 9-1-2017, 16:15)

Voor het eerst dit jaar zijn er geen jeugdige bezoekers welkom, maakte de organisatie maandag bekend. De leeftijd is de komende editie opgeschroefd naar achttien jaar en ouder.

Night at the Park biedt plek aan ruim 25.000 bezoekers. De kaartverkoop begint op 16 januari. De komende tijd worden nog meer artiesten bekendgemaakt.