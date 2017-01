Hanna Verboom filmt nieuw project in VS

LOS ANGELES - Actrice en regisseur Hanna Verboom is voor het eerst in twee jaar weer vóór de camera te zien. Zij schittert in een campagne van het nieuwe merk Laboratorium LA.

Door ANP - 10-1-2017, 10:38 (Update 10-1-2017, 10:38)

De campagne bestaat uit een reeks korte films die de komende jaren worden gedraaid. Verboom speelt in de serie een centrale rol. Het project wordt gemaakt door fotograaf Pieter Henket, die eerder samenwerkte met onder andere Lady Gaga, Ben Kingsley en Kristen Stewart.

Het project wordt pas later dit jaar gelanceerd, maar de eerste beelden zijn dinsdag vrijgegeven op de website van Laboratorium LA. Verboom heeft zich de afgelopen jaren vooral beziggehouden met het opzetten van het filmplatform Cinetree en is daarnaast werkzaam als regisseur.