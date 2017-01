Roadmovie Egbert Jan Weeber in bios te zien

AMSTERDAM - Egbert Jan Weeber speelt een van de hoofdrollen in de nieuwe Nederlandse speelfilm If the sun explodes. De roadmovie van regisseur Hanna van Niekerk is vanaf 23 februari in de bioscopen te zien. Dat maakte Mokum Filmdistributeur dinsdag bekend.

Door ANP - 10-1-2017, 11:52 (Update 10-1-2017, 11:52)

In the sun explodes vertelt over de herkenbare levensvragen en dilemma’s waar twintigers tegen aanlopen. Terwijl Philippe (Weeber) en Yara (Wie Fest) samen erop uittrekken om het leven en de vrijheid te vieren, komen ze vooral achter hoeveel ze van elkaar verschillen: Philippe is een rusteloze zoeker, terwijl Yara meer bescheiden is.

De roadmovie was eerder alleen op het Nederlands Film Festival in Utrecht te zien. Hier werd If the sun explodes door de jongerenjury bekroond met de NFF MovieZone Award. De film, geproduceerd door Hazazah Pictures, is het speelfilmdebuut van regisseur Van Niekerk. Zij won voor haar afstudeerfilm En ze leefden nog lang de Wildcard Fictie Prijs op het Eindhovens Film Festival.