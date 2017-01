Bioscoopbezoek weer gegroeid in 2016

ANP Bioscoopbezoek weer gegroeid in 2016

AMSTERDAM - De Nederlandse bioscopen hebben in 2016 weer meer bezoekers getrokken. In totaal werden er het afgelopen jaar 34,17 miljoen kaartjes verkocht, een stijging van bijna 4 procent vergeleken met 2015. Sinds 1967 zijn er in Nederland in één jaar niet meer zoveel kaartjes verkocht voor de bioscopen.

Door ANP - 10-1-2017, 13:40 (Update 10-1-2017, 13:52)

Dat hebben de Nederlandse bioscopen dinsdag op de jaarpresentatie bekendgemaakt. Het extra animo voor films in de bioscoop is volgens de sector te verklaren door de sterke internationale titels en investeringen in nieuwe locaties en technieken. Ook zijn veel oude theaters gerenoveerd om aan de eisen van de moderne bioscoopbezoeker te voldoen. Bovendien werden er meer dan vijftig nieuwe zalen geopend, die in totaal voor zo’n 9500 extra bioscoopstoelen zorgden.

Woensdag 28 december 2016 was met ruim 310.000 bezoekers de drukste dag ooit in de Nederlandse bioscoopgeschiedenis.

Nederlandse films

De best bezochte films van 2016 waren Bridget Jones’s Diary (1,19 miljoen kaartjes), Finding Dory (1,08 miljoen) en Huisdierengeheimen (ruim 1 miljoen). Het is voor het eerst in tien jaar dat er geen Nederlandse titels in de top 10 voorkomen. De best bezochte Nederlandse film, Soof 2, staat pas op de 12e plaats met 542.000 bezoekers.

Het aandeel van de Nederlandse film kelderde van 18,9 naar 12,3 procent. Veel vaderlandse titels trokken veel minder bezoekers dan van tevoren was verwacht.