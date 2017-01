Bioscoopbaas Cinemec krijgt onderscheiding

AMSTERDAM - Gerben Kuipers, de directeur van de drie Cinemec-bioscopen, is dinsdag door de bioscoopsector onderscheiden met een Zilveren Roos. De prijs werd uitgereikt op de presentatie van de jaarcijfers van de sector.

Het beeldje wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of instantie die van grote betekenis is geweest voor de Nederlandse bioscoopsector. De prijs, die in de jaren zestig in het leven werd geroepen, ging in het verleden onder meer naar Bert Haanstra, Charlie Chaplin en distributeur Robbert Wijsmuller.

Gerben Kuipers is al veertig jaar werkzaam in de bioscoopsector. De exploitant voert de leiding over drie goedlopende theaters in Ede, Utrecht en Nijmegen. “Hij is er in geslaagd het onmogelijke mogelijk te maken”, aldus de jury. “Gerben wordt gekenmerkt door een bijzondere combinatie van persoonlijke eigenschappen: eigengereidheid, de wil om te winnen, lef, uithoudingsvermogen, kunnen omgaan met tegenslag, grote man, klein hart.”

Volgens het juryrapport heeft Kuipers zich “in de eerste plaats altijd innovatief getoond : de nieuwste technische ontwikkelingen op vertoningsgebied vonden veelal als eerste plaats in zijn bioscoopcomplex. Dat vereist visie en grote kennis van zaken in een steeds veranderend bioscoop- en filmtheaterlandschap.” De aanmoedigingsprijs, het Zilveren Roosje, ging naar de exploitanten van het nieuwe KINO-theater in Rotterdam.