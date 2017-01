Fifth Harmony naar People's Choice Awards

LOS ANGELES - Meidengroep Fifth Harmony treedt volgende week als viertal op tijdens de People's Choice Awards. Het wordt het eerste optreden van Fifth Harmony zonder Camila Cabello, die de groep in december verliet.

Door ANP - 10-1-2017, 18:30 (Update 10-1-2017, 18:30)

De 19-jarige Camila Cabello zei de girlband vaarwel op 19 december. Sindsdien bestaat Fifth Harmony uit vier zangeressen. Fifth Harmony won vorig jaar nog een People's Choice Award en ook dit jaar zijn de overgebleven zangeressen weer genomineerd in de categorie favoriete band.

De People's Choice Awards worden woensdag 18 januari uitgereikt tijdens een live-uitzending op CBS. Joel McHale is de presentator.