ANP Van de Westelaken probeert het als quizmaster

AMSTERDAM - Rik van de Westelaken maakt donderdagavond zijn debuut als quizmaster. De voormalig nieuwslezer presenteert dan de nieuwe kennisquiz 5 Golden Rings op SBS6. ''Ik ga het gewoon proberen'', zei Rik dinsdagavond aan tafel bij RTL Late Night.

Door ANP - 10-1-2017, 23:58 (Update 10-1-2017, 23:58)

Rik maakte vorig jaar zijn overstap naar NET5, een van de zenders van SBS Broadcasting. Voor NET5 presenteert hij dit jaar Peking Express. Daarnaast maakt hij in de loop van dit jaar ook een eigen reportageprogramma op NET5. Deze week werd bekend dat Rik zijn commerciële carrière bij SBS6 begint, als quizmaster van 5 Golden Rings.

''Wat ik dacht toen ik voor eerst achter de desk stond? 'Ik ga het gewoon proberen. En ik snap niet wat de mensen van de productie bezielt als ze denken dat ik dit kan''', zei Rik over zijn quizdebuut. Wel is hij een spelletjesmens, dat bewees hij als deelnemer van Wie is de Mol?. ''Spelletjes vind ik heel leuk. En dit spel is heel leuk om thuis mee te doen op de tablet of telefoon."

In 5 Golden Rings kunnen koppels geldprijzen winnen die oplopen tot 25.000 euro in de finale. 5 Golden Rings is ontwikkeld door ITVS en Talpa. In Nederland wordt ook de versie voor het Verenigd Koninkrijk opgenomen, evenals de pilots voor Frankrijk en de Verenigde Staten.

Rik van de Westelaken presenteerde eind augustus zijn laatste NOS Journaal. ''Ik wilde weer naar buiten, andere dingen doen'', zei Rik dinsdag over zijn transfer.