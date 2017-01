Sterren reageren op afscheidstoespraak Obama

ANP Sterren reageren op afscheidstoespraak Obama

CHICAGO - Veel sterren reageerden op de afscheidstoespraak van president Barack Obama dinsdagavond. Obama riep zijn landgenoten op vooral politiek betrokken te blijven. ,,Verandering vindt alleen plaats als gewone mensen zich met zaken bemoeien, betrokken raken en samenkomen om het te eisen'', stelde hij.

Door ANP - 11-1-2017, 5:27 (Update 11-1-2017, 5:27)

Zanger Ne-Yo twitterde dat hij de president zal missen en presentatrice Ellen DeGeneres, die Obama meerdere malen te gast had in haar schow, twitterde: "Ja we deden het. Ja we kunnen het. We kunnen allemaal geloven in ons vermogen om te veranderen #ObamaFarewell". De voormalige Destiny's Child-zangeres Michelle Williams liet weten dat ze haar tranen niet kon bedwingen en bedankte Obama.

De voormalige basketbalspeler Earvin "Magic" Johnson prees de bestuursstijl van de vertrekkende president. "Obama heeft zijn land met welwillendheid, nederigheid en veerkracht gediend en ik voel me vereerd hem een vriend te mogen noemen", aldus Johnson op Twitter.

Barack Obama treedt op 20 januari terug als president van de Verenigde Staten en wordt opgevolgd door de New Yorkse zakenman Donald Trump.