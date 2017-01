Gebroeders Coen gaan westernserie maken

ANP Gebroeders Coen gaan westernserie maken

LOS ANGELES - Het regisseursduo Joel en Ethan Coen gaan hun eerste televisieserie maken. De titel van de serie is The Ballad of Buster Scruggs en speelt zich af in het Wilde Westen, meldt Variety.

Door ANP - 11-1-2017, 5:27 (Update 11-1-2017, 5:27)

De twee broers hebben het script zelf ontwikkeld en zullen naast de regie ook de productie van de televisieserie op zich nemen, die waarschijnlijk het formaat krijgt van een miniserie. Het originele plan was het verhaal te vertalen naar een speelfilm maar daar is het te lang voor omdat het naar verluidt zes verhaallijnen kent.

Het is niet de eerste keer dat de broers het Wilde Westen als thema en tijdperk gebruiken. Eerder maakten het duo westernfilms zoals True Grit en No Country For Old Men. De meest recente speelfilm van de gebroeders Coen was Hail, Caesar! met George Clooney.