ANP Johnny Depp vrijdag niet naar de rechtbank

LOS ANGELES - Johnny Depp is niet van plan aanwezig te zijn bij de zitting om zijn scheiding van Amber Heard af te ronden. Heard had de rechter gevraagd om Depp te verzoeken om naar de hoorzitting te komen. Dat blijkt uit documenten in handen van Daily News.

Door ANP - 11-1-2017, 6:07 (Update 11-1-2017, 6:07)

Depp vindt het verzoek "getreiter" van de kant van Heard en zegt dat hij niet beschikbaar is vrijdag. Heard had om de hoorzitting gevraagd omdat ze wil dat de rechter de overeenkomst goedkeurt die zij en Depp in augustus afsloten. Met die deal krijgt Heard zeven miljoen dollar (6,6 miljoen euro) van Depp.

"Ik wil mijn leven terug. Ik wil scheiden van Johnny, nú", schrijft de actrice op 30 december aan de rechter. De advocaten van Depp vragen de rechter de overeenkomst niet goed te keuren en willen dat er eerst nog een aantal details verder worden uitgewerkt.

Johnny Depp is niet verplicht op te komen dagen vrijdag maar het kamp van Heard zal bij de rechter beargumenteren dat Depp de scheiding onnodig ophoudt. Het stel ligt sinds mei 2016 in een rommelige scheiding en Heard beschuldigde Depp van mishandeling. Depp ontkende en zei dat Heard uit is op zijn geld.